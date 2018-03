Blaue Plakette: Warum Fahrverbote ins Leere laufen könnten

Ein Reporter wollte konkret wissen, wie die Bundesregierung denn nun zu der Möglichkeit stehe, relativ saubere Autos zu kennzeichnen und Verbote einheitlich und kontrollierbar zu machen. Zumal das Bundesverwaltungsgericht in seinem Diesel-Urteil ja ausdrücklich gerügt habe, dass der Bund in dieser Hinsicht untätig gewesen sei. Seibert ließ den Reporter im Unklaren und die Haltung der Regierung in der Frage offen: „Das Thema wird in der neuen Bundesregierung alsbald aufgegriffen werden“, sagte er lapidar.