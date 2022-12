Blick aus Brüssel Willkommen in der Bananenrepublik Deutschland

Was läuft in Deutschland falsch? Aus der Ferne fasziniert mich die Prozessorientierung in Deutschland. Fest eingespielte Abläufe scheinen wichtiger als das Ergebnis zu sein. Zu beobachten ist das bei der öffentlichen Verwaltung genauso wie in Unternehmen. Als Kundin bekomme ich eine langatmige Erklärung, was falsch gelaufen sei, statt eine schnelle Problemlösung. Was die deutschen Dysfunktionalitäten wirklich unangenehm macht, ist der Mangel an Improvisation. Im Zweifel siegt die Vorschrift.



Die Belgier sind besser, weil sie sich nicht für die Besten halten. Sie schauen ins Ausland, lassen sich von anderen inspirieren, weil auch die gute Ideen haben könnten. Wahrscheinlich schützt Weltoffenheit vor Besserwisserei. Wer weiß, wie es anderswo zugeht, wird nicht behaupten, dass der eigene Ansatz die einzig glückselig machende Methode sei.



Ich nenne Deutschland mittlerweile eine Bananenrepublik. Lange sagte ich das im Spaß. Aber der russische Angriffskrieg auf die Ukraine hat aufgedeckt, dass deutsche Politiker über Jahre empfänglich für die Avancen aus anderen Ländern waren. Ein Ex-Kanzler, der zum Lobbyisten einer fremden Macht mutiert, passt leider perfekt in eine Bananenrepublik.