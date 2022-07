So bewerteten im November nur 45 Prozent der befragten Soloselbstständigen ihre wirtschaftliche Zukunft mit düsteren Prognosen. Auch bei den Kleinstunternehmen greift der Pessimismus erst seit einem halben Jahr wieder um sich: Während im Januar 45 Prozent der Kleinstunternehmen schwere Zeiten auf sich zukommen sahen, waren es im Mai 2022 dann erneut 54 Prozent. Im Vergleich zum ersten Corona-Jahr 2020 sind die Zahlen hierbei allerdings zurückgegangen. Im September 2020 lagen die Werte bei beiden Gruppen bei etwa 60 Prozent.



Woher rührt der ganze Frust? Denn bei der aktuellen Auftragslage können sich die Soloständigen und Kleinstunternehmer eigentlich nicht beschweren. Die Auftragsbücher sind offenbar voll – und werden es wohl in den meisten Fällen auch bleiben. Mehr als 40 Prozent der Soloselbstständigen und Kleinstunternehmen meinen, dass sie auch in Zukunft genauso viel zu tun haben werden wie derzeit.