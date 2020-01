Blockade bei der Wahlrechtsreform CDU-Präsidium zeigt sich offen für weniger Wahlkreise

Von Teilnehmern der Präsidiumssitzung hieß es nun in Hamburg, die Runde sei sich einig gewesen, dass Nichtstun keine Option sei. Eine Entscheidung müsse in dieser Wahlperiode fallen. Zudem müsse vermieden werden, dass bei einer Wahlrechtsreform eine Situation entstehen könne, in der ganze Bundesländer ohne parlamentarische Vertretung seien. Vor allem in den Stadtstaaten wie Hamburg oder Bremen gibt es entsprechende Sorgen.