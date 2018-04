Blockade in der Koalition: Union bremst Barley bei der Verschärfung der Mietpreisbremse

Barley hatte am Dienstag im ARD-„Morgenmagazin“ Nachbesserungen bei der Mietpreisbremse angekündigt. Das Thema brennt den Bürgern auf den Nägeln. Am vergangenen Samstag hatten mehr als 10.000 Menschen in Berlin gegen steigende Mieten demonstriert. „Wohnen ist viel mehr als ein Recht, es ist Zuhausesein“, betonte Barley nun. In Ballungsräumen und Universitätsstädten gebe es kaum noch bezahlbaren Wohnraum.