BND: Geheimdienst muss Informationen zu Hintergrundgesprächen rausgeben

In einem Punkt wies das Gericht die Klage ab: Der Kläger hatte auch wissen wollen, ob und wie das Bundeskanzleramt unterrichtet wurde über eine Interview-Äußerung des BND-Präsidenten zur Beteiligung der Gülen-Bewegung am Militärputsch in der Türkei. „Einer Beantwortung steht das schutzwürdige öffentliche Interesse an der Sicherung der Aufgabenerfüllung des BND entgegen“, hieß es vom Gericht.