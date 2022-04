BND und Zoll betroffen Bei vielen Bundesbehörden wird das Papier knapp

Ob das auf Dauer ausreicht? Auf strikte Kontingentierungen – also die limitierte Zuteilung von Drucker- oder Kopierpapier an Mitarbeiter - verzichten die Behörden. Zumindest bislang. „Entsprechende Maßnahmen sind aktuell noch nicht erforderlich; die Lage wird diesbezüglich beobachtet“, heißt es beim BND. Zudem verweisen mehrere Behörden auf Fortschritte bei der Digitalisierung, wodurch „im Vergleich zu früher an vielen Stellen Papier eingespart werden“ könne, wie das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge mitteilt.