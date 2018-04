„Bock auf Politik“: Deutschlands Partei-Junioren haben große Ziele

Das Bemühen darum ist auch in den Unionsparteien spürbar. So wurden 2016 in Regensburg-Süd und 2017 in Nürnberg-Worzeldorf jeweils 20-Jährige zu den jüngsten CSU-Ortsvorsitzenden gewählt. Die CDU punktet mit ihrem Jungstar Philipp Amthor. Im vergangenen Jahr ließ er im Nachbarwahlkreis von Kanzlerin Angela Merkel (CDU) in Mecklenburg-Vorpommern die AfD-Konkurrenz hinter sich.