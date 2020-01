Bodenwertzuwachssteuer Dieser Vorschlag von Walter-Borjans ist ignorant und kontraproduktiv

Was aber passiert beim Verkauf?



Der Landwirt hat den Boden als Betriebsvermögen in seiner Bilanz zu extrem niedrigen Werten stehen. Mit dem Verkauf werden die so genannten „stillen Reserven“ gehoben, der viel höhere Verkaufspreis führt zu hohen Bilanzgewinnen, die mit dem Einkommensteuersatz von bis zu 42 Prozent (plus Soli) zu versteuern sind. Diese hohe Steuerlast ist ein wichtiger Grund, warum viele Bauern vor dem Verkauf von Bauland zurückschrecken.



Um Bauland zu mobilisieren, hat beispielsweise der CSU-Bundestagsabgeordnete und Steuerberater Sebastian Brehm vor einigen Monaten steuerliche Entlastungsanreize ins Spiel gebracht. Wenn Bodenverkäufer ihren Veräußerungsgewinn binnen fünf Jahren reinvestieren, zum Beispiel in neue Wohnungen mit einer Sozialbindung, könnte ihnen die Gewinnsteuer erlassen werden, so die Überlegung.