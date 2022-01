Bonus für Haushaltshilfe Regulär putzen: Wie Beschäftigung im Haushalt gefördert werden soll

Laut der OECD-Studie ist Hausarbeit in anderen Ländern stärker als legale Beschäftigung etabliert. So machen die in dem Bereich Beschäftigten 2,5 Prozent der Beschäftigten insgesamt in Spanien, Portugal und Frankreich aus - aber nur 0,1 Prozent in Polen und Tschechien. Deutschland liegt demnach mit unter 0,5 Prozent im unteren Bereich.