Boom der Wirtschaftsgeschichte „Wir brauchen einen digitalen Masterplan“

Die Wirtschaftsgeschichte hat sich gewandelt und arbeitet wie die gesamte VWL immer stärker empirisch. Sind Sie wissenschaftlich ein Profiteur von Big Data und Digitalisierung?

Ja, wenngleich die klassische qualitative Wirtschaftsgeschichte natürlich nicht verschwunden ist. Es gibt mittlerweile in unserem Fach eine sehr gute methodische Arbeitsteilung. Was sich dramatisch verändert hat, sind die Datenmengen, die wir speichern und verarbeiten können. Die Rechnerleistung ist extrem gestiegen, dadurch lassen sich nicht nur Korrelationen leichter ermitteln, sondern auch mit Millionen von Einzeldaten Kausalzusammenhänge aufspüren. Hinzu kommt: Früher mussten wir mit großen Aggregaten arbeiten, etwa Daten auf Länderebene. Nun stehen uns auch zunehmend kleinräumigere Daten zur Verfügung, etwa auf Kreis- und Gemeindeebene. Oder sogar Individualdaten aus Volkszählungen oder der Steuerstatistik. Kleinteilige Analysen haben den Vorteil, dass man schlicht mehr sieht und tiefer blickt. Denken Sie nur an den demografischen Übergang zu geringerer Fertilität am Ende des 19. Jahrhunderts: Mit hochaggregierten Daten sieht es so aus, als sei der Verlauf in Deutschland überall gleich gewesen. Was nicht stimmt.