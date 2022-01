Booster-Impfung, Impfdurchbrüche und Co. Was man zur Corona-Auffrischungsimpfung wissen sollte

Der Anteil der Impfdurchbrüche an allen Covid-19-Fällen in Deutschland zeige, „dass nur ein geringer Anteil der hospitalisierten, auf Intensivstation betreuten Covid-19-Fälle als Impfdurchbruch zu bewerten ist“. Das RKI nennt die Zunahme von Durchbruchinfektionen im Laufe der Zeit „erwartbar“: Immer mehr Menschen seien geimpft, das Virus breite sich gerade jetzt im Herbst wieder vermehrt aus, was wiederum die Wahrscheinlichkeit erhöhe, dass vollständig geimpfte Person mit dem Virus in Kontakt zu kommen.