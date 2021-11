Booster-Impfungen gegen Corona Hausärztechef Weigeldt: „Das ist Alarmismus, der nicht angebracht ist“

Pflegekräfte dürften sich aber sehr wohl mit der Impfung auseinandergesetzt haben. Immer wieder gibt es Fälle, wo ungeimpfte Mitarbeiter Bewohner in Pflege- und Altersheimen mit dem Virus anstecken, teils mit tödlichen Folgen wie aktuell in Brandenburg. Ist eine Impfpflicht für Pflegekräfte doch sinnvoll?

Ja, wer nicht geimpft ist, kann und sollte nicht in Alten- und Pflegeheimen arbeiten. Das sollte eigentlich vom Berufsbild her bereits eine Selbstverständlichkeit sein, wenn ich mich um schwerstkranke und besonders gefährdete Menschen kümmere. Aber die Regierung hat eine Impfpflicht kategorisch ausgeschlossen, das halte ich für ihren größten Fehler in der Coronapolitik neben den mangelnden Tests in den Heimen zu Beginn der Pandemie.



Ist der Ausschluss also ein Fehler, der korrigiert werden sollte?

Es wird nun sehr schwer, wenn man eine solche Pflicht doch wieder einführen würde. Trotzdem sollte die Regierung darüber nun doch einmal nachdenken, wenn wir die Alten und Kranken nicht wieder gefährden wollen.