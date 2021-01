Boris Palmer „Wir müssen bald über Öffnungen diskutieren“

Drohte oder droht?

Sagen wir es so: Der unmittelbare Tod ist abgewendet, aber gesund entlassen werden kann noch lange niemand. Die neu aufgesetzten Überbrückungshilfen müssen jetzt schnell und im nötigen Umfang fließen. Dann bin ich optimistisch, dass wir die gewachsenen, überaus geschätzten Kerne unsere Städte erhalten können.



Nun waren die Zustände deutscher Innenstädte schon vor Corona nicht die besten. Die Digitalisierung, vor allem die Macht eines Konzerns wie Amazon, nagt an ihrer Substanz. Wie erhält man lebenswerte Citys?

Jedenfalls nicht mehr allein durch Shopping, das muss allen klar sein. Es kommt auf die richtige Mischung an. Innenstädte müssen Flanierzonen sein, an denen man sich gerne aufhält, Freunde trifft, vielleicht Kultur genießen kann. Und Läden müssen durch Charakter und Service bestechen, die bessere Dienstleistung. Da muss sehr viel zusammenpassen, was nicht leicht ist. Aber wenn es gelingt, dann ziehen die Bürger ihre Altstadt – wie hier bei uns in Tübingen – Amazon vor. Es lohnt sich.