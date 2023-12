Boris Pistorius Schatten über dem Heilsbringer

Pistorius sucht laut nach Lösungen und stößt die Debatte um eine Dienstpflicht in der Bundeswehr wieder an. Die Aussetzung der Wehrpflicht 2011 sei ein Fehler gewesen, so der Verteidigungsminister in einem Interview. Doch in alter Form die Wehrpflicht wieder einzuführen sei schwierig. Er wolle daher andere Modelle in den Blick nehmen, darunter das schwedische. „Dort werden alle jungen Frauen und Männer gemustert, und nur ein ausgewählter Teil von ihnen leistet am Ende den Grundwehrdienst.“ In seiner Partei, der SPD, steht er mit seinem Wehrpflichtvorstoß ziemlich alleine da.