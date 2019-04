Brand von Notre-Dame Wer zahlt für den Schaden?

Noch ist nicht absehbar, wie hoch der Schaden sein wird. Auch wer für ihn aufkommen muss oder ob die französische Kirche oder gar der französische Staat darauf sitzenbleiben, ist noch völlig offen. Der Rückversicherer Swiss Re geht davon aus, dass der französische Staat die Kosten wird tragen müssen. „Im Allgemeinen sind Kirchen in Frankreich Eigentum des Staates, und dieser versichert sich selbst“, erklärte der Konzern aus Zürich am Dienstag. „Dies sollte auch bei Notre-Dame der Fall sein.“ Der Wiederaufbau werde daher höchstwahrscheinlich in die Verantwortung des Staates fallen. Zudem seien Kunstwerke und Reliquien in der Regel nicht versichert, da sie oft unbezahlbar seien. Zu klären bleibe, ob ein potenzieller Verursacher des Brandes für Schäden haftbar gemacht werden könne.



Sollte der Brand wirklich bei Arbeiten am Dachstuhl verursacht worden sein, wäre damit denkbar, dass die Versicherung der Dachdeckerfirma für die Schäden aufkommen muss. Das war beim Feuer in der Düsseldorfer Kirche St. Peter der Fall, deren Dachstuhl im Jahr 2007 abbrannte, ebenfalls infolge von Bauarbeiten. „Auf dem Dach der Kirche St. Peter hatte man bei Dachsanierungsarbeiten mit einem Gasbrenner gearbeitet“, erinnert sich der Kölner Dombaumeister Peter Füssenich. „Durch eine Staubexplosion hatte sich in der Folge ein Brand unglaublich schnell im Dachstuhl ausgebreitet.“ Der Schaden an der Düsseldorfer Kirche hatte freilich ein völlig anderes Ausmaß als die Katastrophe von Paris: Er umfasste gerade einmal fünf Millionen Euro.