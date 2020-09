Brandbrief an Justizministerin Lambrecht Mittelstand läuft Sturm gegen neues Unternehmensstrafrecht

Ob die Intervention Erfolg hat, ist offen. Die SPD will diese Strafrechtserweiterung schon seit Jahren durchsetzen. Der Widerstand dagegen in der Union bröckelte jedoch zusehends, so dass der Entwurf von Lambrecht im Bundeskabinett bereits verabschiedet wurde. In der kommenden Woche soll sich nun der Bundesrat mit dem zustimmungspflichtigen Gesetz befassen. Eine schnelle Entscheidung ist aber nicht zu erwarten. Große Länder wie NRW, Niedersachsen, Bayern und Hessen wollen dem Entwurf nicht zustimmen. Die Strategie der Gegner könnte darauf hinauslaufen, das Gesetz noch in den Vermittlungsausschuss zu treiben. Dann kommt es darauf an, ob sich das Unternehmensstrafrecht in der nicht mehr sehr lange dauernden Legislaturperiode überhaupt noch umsetzen lässt.



