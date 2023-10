Brandenburg boomt „Da ist ein großer Tesla-Effekt drin. Aber es ist viel mehr“

Sie klopfen sich selbst auf die Schulter. Doch es glänzt nicht nur in Brandenburg. Die Baubranche ist abgestürzt und in den bisherigen Braunkohleregionen geht Zukunftsangst um. Wie sehen Sie die Lage dort?

Was die Lausitz angeht, kann ich voller Überzeugung widersprechen. Wenn der Strukturwandel dort so weiter geht wie bisher, werden wird schließlich mehr Arbeitsplätze geschaffen haben, als durch das Ende der Kohle verloren gehen werden. Wir sind weit gekommen. Allein das neue Bahnwerk in Cottbus bietet künftig 1200 Arbeitsplätze. Im Übrigen gilt: Der Bau schwächelt, aber das ist bundesweit so. Das wird vielleicht noch eine Weile so weiter gehen, aber die Aufträge werden da sein, schließlich brauchen wir in Brandenburg den Bau, um die neuen Unternehmen anzusiedeln und Fachkräfte aus anderen Regionen hierher zu bekommen.



Fachkräfte sind überall in Deutschland knapp, besonders in Ostdeutschland gibt es verhältnismäßig wenig junge, die nachkommen. Wie schränkt das Ihre Entwicklung ein?

Ich bin optimistisch. In Ostdeutschland haben wir uns den Ruf erworben, innovative, moderne Technologien zu bieten. Intel kommt nach Magdeburg, das Silicon Valley ist in Dresden, um einige außerhalb Brandenburgs zu nennen. Die jungen Menschen suchen sich ihre Jobs auch danach aus, ein Teil dieser Geschichte zu sein. Sie wollen Teil der Transformation sein. Für die neuen Unternehmen bin ich wirklich optimistisch. Meine Sorge gilt dem Handwerk, dem Dachdecker oder denjenigen, die die Infrastruktur in Stand halten sollen. Diese Tätigkeiten werden dringend gebraucht, gelten aber als weniger sexy im Vergleich zu denen in großen Unternehmen. Aber ohne sie funktioniert unsere Wirtschaft nicht.