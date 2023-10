Brandenburger Tor Blockade der Letzten Generation in Berlin

05. Oktober 2023 | Quelle: dpa

Aktivisten der Klimaschutzgruppe Letzte Generation halten sich während einer Straßenblockade an den Händen (Symbolbild). Bild: Bild: dpa

Klimaaktivisten der Letzten Generation haben am Donnerstagmorgen in Berlin erneut an mehreren Orten Straßenblockaden errichtet, darunter am Brandenburger Tor. „Mehrere Menschen blockieren aktuell mit einem Dutzend Heu- und Strohballen die Fahrbahn”, teilte die Gruppe am Morgen mit. Der Polizei zufolge waren rund 18 Aktivisten auf der Straße des 17. Juni auf der Fahrbahn vor dem Platz des 18. März. Sie bestätigte, dass auf einem Mietfahrzeug Strohballen antransportiert worden seien. Die Beamten hätten ein Abladen aber verhindert.