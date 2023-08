Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke: AfD wird zum Standortrisiko

Der SPD-Politiker, der 2024 wieder zur Landtagswahl antreten will, fordert deshalb eine Reform der Netzentgelte. Das sei ein „entscheidendes Anliegen“, so Woidke: „Eher dünn besiedelte Flächenländer wie Brandenburg, die beim Ausbau der Erneuerbaren vorangehen, werden bestraft. Warum? Weil wir über die umgelegten Entgelte einen Großteil der Netzausbaukosten bezahlen. Wir sorgen für den grünen, nachhaltigen Strom und haben höhere Energiekosten als andere Länder? Das kann nicht so bleiben.“



