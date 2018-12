 BrandIndex: Weihnachtsmuffel sind jung, männlich und alleinstehend

Die Daten widerlegen zunächst ein Vorurteil. Zwar feiern Deutsche mit Migrationshintergrund seltener Weihnachten als jene ohne, allerdings machen sie nur rund 20 Prozent derjenigen aus, die nächste Woche nicht unterm Tannenbaum sitzen. Am häufigsten geben die jüngeren Befragten zwischen 18 und 30 Jahren an, Weihnachten nicht zu feiern. Auch sind in der Gruppe der Nichtfeiernden Männer deutlich überrepräsentiert. Ebenso Menschen, die alleine leben oder keine Kinder haben. Zur Realität der Nichtfeiernden gehört auch, dass die Wahrscheinlichkeit, mit der in einem Haushalt Weihnachten gefeiert wird, mit sinkendem Einkommen abnimmt.