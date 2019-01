 Braunkohle: Altmaier wirbt wegen Versorgungssicherheit für Kohleausstieg im Jahr 2030

Das müsse sich im Zeitplan für den Umstieg von Kohle- auf Ökostrom wiederfinden, um Versorgungssicherheit gewährleisten zu können. „Ein Überprüfungsdatum sollte die Fortschritte überprüfen, etwa um das Jahr 2030.“ Die von der Regierung eingesetzte Kommission „Wachstum, Strukturwandel und Beschäftigung“ will in den kommenden Tagen ein Konzept für den Ausstieg aus der Stromgewinnung aus Kohle vorlegen. Bereits am kommenden Freitag könnte ein Kompromiss stehen.