Braunkohle-Ausstieg: FDP-Chef Lindner wirbt für Sonderwirtschaftszone in der Lausitz

Der FDP-Vorsitzende Christian Lindner dringt auf die Schaffung einer Sonderwirtschaftszone in der Lausitz, um den geplanten Ausstieg aus der Braunkohle abzufedern. „Dann müssen wir aus der politisch gemachten Krise wirklich eine Chance machen“, sagte Lindner am Freitag beim Wahlkampfabschluss der Liberalen in Potsdam vor der Landtagswahl in Brandenburg (1. September). Auch in Sachsen wird am Sonntag ein neuer Landtag gewählt. In einem solchen Gebiet könne es schnellere Genehmigungen und vielleicht geringe Steuern geben, erklärte Lindner.