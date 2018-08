Braunkohleausstieg: Arbeitsminister Heil schlägt Sechs-Punkte-Plan für Strukturwandelvor

"Wir müssen nicht nur für die mehr als 20.000 Menschen Perspektiven schaffen, die derzeit direkt in der Braunkohleindustrie in Deutschland Arbeit haben, sondern für die gesamten Regionen“, schreibt Heil in einem Gastbeitrag für die WirtschaftsWoche. „Wenn der Strukturwandel vor Ort gelingen soll, ist ein nationaler Kraftakt notwendig.“