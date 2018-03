Sachsens Regierungschef Michael Kretschmer (CDU) sagte im Gespräch mit der WirtschaftsWoche, es sei unwahrscheinlich, dass in sieben Jahren in Deutschland bereits flächendeckend Breitband verlegt sei. „Die Bundesregierung hat das ehrgeizige Ziel, dass es 2025 so weit ist. Ich glaube nicht, dass wir es bis dahin überall schaffen.“ Das gelte auch für sein Bundesland.