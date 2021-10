Breitbandausbau Die Legende vom schnellen Ausbau des Internets

Tim-Oliver Müller ist Hauptgeschäftsführer des Hauptverbandes der Deutschen Bauindustrie. Er antwortet auf einen Beitrag von Thorsten Dirks, den Sie hier lesen können.



Schnelles Internet an wirklich jedem Fleck in Deutschland. Das ist kein Luxus, sondern unstrittig dringend nötig. Es geht nicht nur um die Wettbewerbsfähigkeit unserer Wirtschaft, sondern auch um den Zugang zu Bildung und damit Teilhabe an unserer Gesellschaft. Kurz: Die Digitalisierung wird uns maßgeblich den Wohlstand von morgen ermöglichen. Stand heute haben wir jedoch den Ausbau der Netze verschlafen – das ist ernüchternd. Wie sieht der Masterplan für den Ausbau aus? Das ist eine der Schlüsselfragen für die neue Regierung.