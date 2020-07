Breitbandausbau Immer noch viel Nachholbedarf bei schnellen Internetzugängen

Die Zahlung der Mittel erfolge in vollem Umfang erst nach Abschluss der Maßnahmen, so dass der Mittelabfluss eine „verzerrende Momentaufnahme“ sei, so Landsberg. Mehr als die Hälfte der Fördermittel sei bereits beantragt und gebunden, die Ausbauplanungen in zahlreichen Städten, Gemeinden und Kreisen liefen bereits.