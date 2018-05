Bremer Bamf-Außenstelle: Merkel gibt Seehofer Rückendeckung bei Aufklärung von Bamf-Affäre

BerlinBundeskanzlerin Angela Merkel hat Innenminister Horst Seehofer Rückendeckung bei der Aufklärung von Missständen beim Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (Bamf) zugesichert. „Der Bundesinnenminister hat die volle politische Unterstützung der Bundeskanzlerin in all seinem Bemühungen dort, wo es notwendig ist, Aufklärung zu betreiben, und dort, wo es notwendig ist, auch notwendige Konsequenzen zu ziehen“, sagte Regierungssprecher Steffen Seibert am Montag in Berlin. Merkel befinde sich in regelmäßiger Abstimmung und einem Informationsaustausch mit Seehofer über die Vorgänge.