Breslauer Platz Geiselnahme am Kölner Hauptbahnhof

KölnAm Kölner Hauptbahnhof gibt es eine Geiselnahme. Der Täter soll sich in einer Apotheke aufhalten, wie die Deutschen Presse-Agentur berichtet. Die Polizei sei mit starken Kräften am Breslauer Platz, teilte die Behörde via Twitter mit. Die Lage sei noch unübersichtlich. Der Breslauer Platz grenzt an die Nordseite des Hauptbahnhofs.