 Brexit: Auch bei No-Deal-Brexit – Briten behalten vorerst deutsches Bleiberecht

BerlinDie Bundesregierung hat in Deutschland lebenden britischen Staatsbürgern zugesichert, dass sie auch im Falle eines ungeregelten Brexits zunächst im Land bleiben und arbeiten dürfen. Es gelte eine Übergangsfrist von drei Monaten, die verlängert werden könne, sagte ein Sprecher des Innenministerium am Montag in Berlin. In dieser Zeit könnten Briten in Deutschland eine dauerhafte Aufenthaltsgenehmigung beantragen.