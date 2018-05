Insgesamt siedelten sich im vergangenen Jahr 1910 Unternehmen neu in Deutschland an - mit geplanten 29.000 Arbeitsplätzen. "Das sind etwa so viele wie in den beiden Vorjahren", sagte GTAI-Experte Bozoyan. "Die meisten Ansiedlungen kommen diesmal aus den USA, die China überflügelt haben." Allein 276 Projekte stammen von amerikanischen Unternehmen, 218 von chinesischen. Auf Rang drei kommt die Schweiz, gefolgt von Großbritannien. Bevorzugt investiert wird auch hier in Unternehmens- und Finanzdienstleistungen, gefolgt von Investitionstechnologie und der Software-Branche. Etwa jedes fünfte Unternehmen nutzt Deutschland dabei als Produktions- und Forschungsstandort.