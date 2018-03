Brexit: Merkel hofft auf weitere Wissenschafts-Kooperation nach EU-Austritt Großbritanniens

BerlinBundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) setzt auch nach einem EU-Austritt Großbritanniens auf Kontakte und gemeinsame Programme in der Forschung. Die Regierung in London müsse sagen, was sie bei den künftigen Beziehungen nach dem Brexit möchte, sagte Merkel in ihrer wöchentlichen Videobotschaft (Samstag). „Ich hoffe, dass dazu auch gehört, dass wir gerade im wissenschaftlichen Bereich weiter eng zusammenarbeiten.“ Großbritannien müsse klären, inwieweit es etwa am europäischen Förderprogramm „Horizont 2020“ und am Erasmus-Austausch für Studenten teilnehmen wolle.