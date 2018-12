Brexit-Streit Reizwort „Backstop“: Darum geht es

An dieser Stelle wird der Backstop wichtig. Die Notfallregel soll den freien Personen- und Warenverkehr an der Grenze zwischen dem britischen Nordirland und dem EU-Mitglied Irland garantieren. Sollten sich London und Brüssel auf kein neues Handelsabkommen einigen können, würde beim Backstop das ganze Königreich auch nach der Übergangsfrist in der EU-Zollunion bleiben und Nordirland zusätzlich auch im europäischen Binnenmarkt.

Die Übergangsphase soll bis zum 31. Dezember 2020 laufen. Die Phase könnte um zwei weitere Jahre bis Ende 2022 verlängert werden. Während dieser zwei, maximal aber vier Jahre haben die EU und Großbritannien Zeit, um einen neuen Deal zu finden. Ob die vorgesehene Zeit dafür ausreichen wird, ist fraglich. Am 29. März 2019 läuft die Frist ab, bis zu der Großbritannien und die EU das Austrittsabkommen unterzeichnen müssen.