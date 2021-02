Briefporto Bundestag stimmt Postreform zu

Mit der Reform will die Bundesregierung eine Berechnungsmethode in das Postgesetz hieven – bisher steht diese Methode nur in einer Verordnung, was zwei Gerichte bemängelt haben. Die Berechnungsart ist positiv für die Post – der Spielraum für Portoerhöhungen fällt dadurch relativ hoch aus. Die Zustimmung auch des Bundesrats zur Reform steht noch aus. Hier könnte es Widerstand geben.