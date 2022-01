Briefwahlergebnisse Merz mit 95,3 Prozent offiziell zum CDU-Chef gewählt

Merz betonte, er und Czaja wüssten, was sie vor sich haben. „Wir übernehmen die CDU in einer schweren Zeit.“ Aber: „Wir haben unser Selbstvertrauen nicht verloren.“ Merz sicherte den CDU-Spitzenkandidaten für die vier Landtagswahlen in diesem Jahr „jede Unterstützung“ der Parteizentrale in Berlin zu.