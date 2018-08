Brigadegeneral a.D. über die Dienstpflicht „Der freiwillige Dienst muss honoriert werden – nicht nur finanziell“

Zur Rechtfertigung der Aussetzung der Wehrpflicht hieß es oft: Die Bundeswehr braucht professionelle Spezialisten, keine schnell ausgebildeten Wehrdienstleistenden. Stimmt das?

Wenn es um Auslandseinsätze geht, braucht man in den meisten Fällen schon Profis. Der ein oder andere Einsatz könnte auch mit länger dienenden Wehrpflichtigen gemacht werden. Die Gretchen-Frage ist eben, was die Bundeswehr überhaupt leisten soll. Wenn man Aufgaben zur Sicherheit im Innern oder zum Schutz der Landesgrenzen einbezöge, was andere Streitkräfte zum Teil mitmachen, dann könnte man durchaus auch Wehrpflichtige gebrauchen. Auch wenn die Landes- und Bündnisverteidigung angesichts einer Bedrohung durch Russland – im Moment sehe ich die nicht – wieder mehr in den Fokus der Aufgaben der Bundeswehr käme, würde sich das Bild ändern.