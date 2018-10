Brinkhaus auf Truppenbesuch „Wir brauchen auch mal andere Leute an der Spitze“

Brinkhaus hat in der Nacht zuvor nur zweieinhalb Stunden geschlafen, zum ersten Mal nahm er an einem Koalitionsausschuss zu umstrittenen Themen zwischen Schwarz und Rot im Kanzleramt teil. Er gibt sich zu keinem Thema eine Blöße, auch wenn er bei einigen Punkten eher im Ungefähren bleibt. Fachkräftezuwanderungsgesetz? „Unser Ergebnis kann sich sehen lassen. Für kleine und mittlere Betriebe ist es ja teils noch recht schwierig Fachkräfte aus dem Ausland zu bekommen.“ Dieselumrüstung? „Ambitioniert. Klar, dass die Autoindustrie nicht gleich sagt: Super.“ Die Stimmung in der Koalition? „Gut. Wir wollen alle was liefern.“ Brinkhaus scheint keine Zweifel zu hegen, dass er in das unverhoffte Amt hineinwachsen will, das ihm bald genaue Aussagen zu allen Themen in der Politik abverlangen wird. Heute reichen noch grobe Umrisse.