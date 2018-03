Britische Premierministerin: May erwartet nach Brexit schwierigere Marktzugänge

DüsseldorfDie britische Premierministerin Theresa May glaubt, dass keine Seite nach einem Brexit genau das bekommen könne, was sie wolle. Weder Großbritannien noch die verbleibenden EU-Länder. Am Freitag hielt May eine Rede, in der sie konkrete Vorschläge dazu machen wollte, wie sich ihre Regierung die Beziehung mit der EU nach dem Austritt vorstellt.