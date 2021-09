Bruchsal-Oberbürgermeisterin im Interview „Ein Geschäftsführer kann die Oberbürgermeisterin auch mal an einem Sonntag anrufen“

Als Sie ihr Amt vor elf Jahren angetreten haben, stand es allerdings schlecht um Ihre Stadt. Das wichtigste Kaufhaus in der Innenstadt hatte 2009 geschlossen, einer privaten Universität war das Geld ausgegangen…

… und wenig später hat Nokia-Siemens völlig unerwartet und trotz bestehender Standortsicherungsverträge sein Werk geschlossen, in dem 7.000 Menschen gearbeitet haben – bei damals gerade 40.000 Einwohnern. Die Leute hatten zu der Zeit das Gefühl, ihr prosperierendes Städtchen geht darnieder. Auch mein erster Haushalt war von Finanzproblemen gezeichnet: Die Hälfte der Gewerbesteuer war weggebrochen. 10.000 Quadratmeter Gewerbefläche mitten in der Stadt standen leer, nachdem Siemens den Standort aufgegeben hatte.



Viele Kommunen sind abhängig von einer Branche oder einem großen Unternehmen – und entsprechend anfällig, wenn es für die schlecht läuft. Wie lässt sich das ändern?

Also vorab: Bruchsal hatte auch früher schon einen gesunden Branchenmix. Aber es stimmt, nach der Schließung von Siemens wäre es am leichtesten gewesen, für die Fläche einfach eine große Spedition anzuwerben. Ich wollte aber eine nachhaltigere Ansiedlung. Also haben wir uns auf Start-ups und kleine Unternehmen konzentriert. Von Bruchsal ist es nicht weit nach Karlsruhe und in die Region Rhein-Neckar, ein Umfeld, das Veränderungen zugeneigt ist. Hier ist die Wissenschaft stark, mit dem Karlsruher Institut für Technologie zum Beispiel. Damals zeigte sich schon, dass die Digitalisierung kommt, auch wenn das Wort noch nicht so allgegenwärtig war wie heute. In diesem Kontext haben wir gesucht.