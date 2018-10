Brückenteilzeit Arbeitnehmer sollen ab Januar Rückkehrrecht von Teilzeitstelle in Vollzeit erhalten

BerlinNach jahrelangem Ringen sollen Arbeitnehmer in Deutschland ein Recht auf die Rückkehr von einer Teilzeitstelle in Vollzeit erhalten. Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD) zeigte sich am Donnerstag in der abschließenden Debatte seines entsprechenden Gesetzes erfreut, dass der Schritt zum 1. Januar 2019 erreicht werde.