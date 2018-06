Brückenteilzeit: Das Ende der Teilzeitfalle

Teilzeit-Arbeit soll in Deutschland wieder attraktiver werden. Was die Bundesregierung am Mittwoch beschlossen hat, dürfte diejenigen freuen, die ihr Berufs- besser mit dem Familienleben vereinbaren wollen. Denn die Bundesregierung hat das Rückkehrrecht von Teil- in Vollzeit auf den Weg gebracht. Was der Beschluss des Kabinetts bringen soll und was Kritiker bemängeln – die WirtschaftsWoche beantwortet die wichtigsten Fragen.