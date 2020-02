Brüssel EU-Sondergipfel endet ohne Einigung auf neuen Haushalt

Es geht um den Haushaltsrahmen für die Jahre 2021 bis 2027 und damit auch um Hilfsgelder für Millionen Landwirte, Kommunen, Unternehmen oder Studenten, auch in Deutschland. Ratschef Michel war am Donnerstag mit einem Vorschlag von gut einer Billion Euro in den Gipfel gegangen. Aus diversen Gründen stieß er aber bei Bundeskanzlerin Merkel und anderen Teilnehmern auf Ablehnung.