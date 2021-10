Bruttoinlandsprodukt: Das sind die 10 ärmsten Länder Europas

Auch Weißrussland ist noch stark von der Wirtschaftskrise betroffen. In den vergangenen Jahren hat sich die Situation nur ein wenig gebessert. Mehr als ein Viertel der Bevölkerung in Weißrussland leben noch immer unterhalb der Armutsgrenze. Das betrifft vor allem Kinder – sie sind die größten Opfer dieses Problems. Roma-Kinder und die Kinder, die in entlegenen ländlichen Regionen leben, sind am meisten von Armut betroffen. Das BIP pro Kopf beträgt 13,42 Euro.