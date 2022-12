Bruttoinlandsprodukt: Wirtschaft im Euro-Raum im Sommer um 0,3 Prozent gewachsen

Die Wirtschaft in der Euro-Zone ist im Sommer etwas stärker gewachsen als gedacht. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) legte von Juli bis September um 0,3 Prozent zum Vorquartal zu, wie das Statistikamt Eurostat am Mittwoch mitteilte. In einer früheren Schätzung war von plus 0,2 Prozent die Rede.