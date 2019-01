BSI nach Datenklau in der Kritik Ein Datendiebstahl versetzt die Republik in Aufruhr

Nach der tagelang unbemerkten Veröffentlichung personenbezogener Daten von Hunderten Politikern und Prominenten im Internet steht die für IT-Sicherheit zuständige Behörde in der Kritik. Erst in der zurückliegenden Woche habe das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) von dem Datenklau erfahren, stellte die Behörde am Wochenende klar. Nach ersten Hinweisen Anfang Dezember 2018 seien alle Beteiligten noch von einem Einzelfall ausgegangen. Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) kündigte für Montag ein Treffen mit BSI-Präsident Arne Schönbohm und BKA-Präsident Holger Münch an. Politiker von SPD, Grünen und FDP stellten infrage, ob die Behörde rasch genug reagiert habe.