BSI-Präsident: Faesers teurer Abstellposten für Schönbohm

Auslöser waren Vorwürfe des ZDF-Entertainers Jan Böhmermann, der Schönbohm am 7. Oktober in der TV-Sendung „Magazin Royale“ Kontakte in russische Geheimdienstkreise vorgeworfen und ihn als „Cyberclown“ tituliert hatte. Seither hing der Haussegen zwischen Berlin und Bonn erkennbar schief. Weil Faeser aber über Tage jeglichen Belege eines konkreten Fehlverhaltens schuldig blieb, hatte Schönbohm selbst am 17. Oktober um Einleitung eines Disziplinarverfahrens gegen sich gebeten, in dem sein mögliches Fehlverhalten als Behördenchef geprüft werden sollte.