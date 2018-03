Nach Ansicht von Hange sollte die Bundesregierung einen staatlichen Fonds einrichten und diesen Markt mit Fördermitteln stimulieren. Mit einem in Deutschland gegründeten IT-Sicherheitsdienstleister würde das BSI „eng kooperieren und so einen viel besseren Überblick bekommen, welche Cyberangriffe stattfinden“, so Hange.