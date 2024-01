BSW Sahra Wagenknecht präsentiert ihre Partei und ihr Programm

08. Januar 2024 | Quelle: dpa

Sahra Wagenknecht ist nach jahrelangem Richtungsstreit aus der Linken ausgetreten. Bild: Bild: dpa

Die frühere Linken-Politikerin Sahra Wagenknecht will an diesem Montag ihre neue Partei gründen und ihr Programm präsentieren. Dann soll auch klar werden, wie die Führungsriege des neuen Bündnisses Sahra Wagenknecht (BSW) aussieht und wer für sie in die Europawahl zieht. Zur Pressekonferenz in Berlin sind unter anderen der langjährige SPD-Politiker und frühere Düsseldorfer Oberbürgermeister Thomas Geisel sowie der frühere Linken-Europaabgeordnete Fabio De Masi angekündigt.