BSW Wagenknecht-Parteitag: „Wir haben Großes vor”

27. Januar 2024 | Quelle: dpa

Sahra Wagenknecht ruft ihre Mitstreiter dazu auf, an einem Strang zu ziehen. Bild: Bild: dpa

Mit scharfen Attacken gegen die Ampel-Koalition hat Sahra Wagenknecht ihre neue Partei auf das Wahljahr 2024 eingestimmt. Beim ersten Parteitag des Bündnis Sahra Wagenknecht nannte die Gründerin die Ampel erneut „die dümmste Regierung Europas” und warf ihr vor, das Land in die Krise und schlimmstenfalls in einen Krieg zu führen. „Unser Land, es braucht unbedingt einen politischen Neubeginn”, sagte die 54-jährige frühere Linken-Politikerin am Samstag in Berlin.