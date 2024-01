Das Thema gesellschaftliche Ungleichheit soll einer der Schwerpunkte der neuen Partei Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) sein. Wagenknecht sagte: „Wir müssen wieder reden über gesellschaftliche Ungleichheit (...), über die Enteignung der Fleißigen.” Es gebe immer mehr Berufe, die früher einen bescheidenen Wohlstand ermöglicht hätten. Und in denen die Einkommen heute so seien, dass man mit ihnen nie die Chance auf ein halbwegs gutes Leben habe, auf ein Mindestmaß an sozialer Sicherheit, auf eine solide Familienplanung oder gar auf ein eigenes Häuschen. „Das muss sich doch wieder ändern in unserem Land”, sagte Wagenknecht.